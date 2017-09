Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Creston Davis Foto: Osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Creston Davis

6. september 2017 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trumpova edina resnica je, da je on resnica sistema kot takega, sistema, ki je bil že v samem spočetju zlomljen. In ko se dobro ozrete v golo resnico, ki je ne varujejo več pravljice, religija, guruji ter drugi opiji in mamila, potem boste poiskali druge oblike zaščite. Če vseh teh zaščitnih ukrepov ne najdete, pa je to recept za revolucijo.

Ameriški profesor filozofije, ki trenutno v okviru svojega Globalnega centra za nadaljevalne študije (GCAS) predava na Evropskem centru v Mariboru, o receptih za ponovni zagon druzžbe, MMC