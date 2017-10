Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dimitrij Rupel. Foto: BoBo Dodaj v

Dimitrij Rupel

1. oktober 2017 ob 21:11

Barcelona - MMC RTV SLO

Odziv španske policije je gotovo utrdil prepričanje organizatorjev in volivcev v Kataloniji. Menim, da je proces nezaustavljiv in da so stvari nepovratne. Katalonci se ne bodo pomirili, v prihodnosti bo treba najti odločitve, ki bodo sprejemljive.

Nekdanji zunanji minister je bil vodja opazovalcev na referendumu o neodvisnosti Katalonije.