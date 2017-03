Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dušan Hauptman

13. marec 2017 ob 12:58

MMC RTV SLO

V športu je pomembno, kaj bo danes in jutri. Kaj je bilo včeraj, praktično ni pomembno. To smo dojeli in ekipni duh se je s temi zmagami samo še stopnjeval. Bilo je veliko zaupanja.

Nekdanji kapetan Olimpije Hauptman se spominja sezone pred 20 leti, ko so košarkarji Smelta Olimpije med drugim z znamenitim košem Stepanie v osmini finala Evrolige z 62:61 v gosteh premagali Cibono; MMC.