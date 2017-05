Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dušan Jovanović Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dušan Jovanović

27. maj 2017 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vojna je grozljiva. Topovi grmijo, ljudi aretirajo kar na ulicah. Mene pa je teta, ki je bila profesorica glasbe, peljala v opero. Gledala sva Orfeja in Evridiko. Bil sem navdušen. Popolnoma so me prevzele čarobnost luči, prečudovite glasbe, kostumi.

Režiser, dramatik, esejist in kolumnist se spominja, kako se je med drugo svetovno vojno, ki jo je preživel v Skopju, zaljubil v gledališče; MMC.