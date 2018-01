Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Goran Vojnović Foto: BoBo Dodaj v

Goran Vojnović

28. januar 2018 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Celo demokratične, zahodne države, ki so danes sicer upravičeno ponosne na 73 let zahodnega miru, so v imenu tega miru nekaznovano sejale smrt po vsem svetu. Mi pa smo kljub temu leto za letom izgovarjali 'nikoli več'. Nikoli več, smo govorili, dokler nismo zgodovine ponovili, še malce bolj krvavo, še malce bolj bratomorno.

Pisatelj in govorec na slovesnosti v spomin žrtvam holokavsta, STA