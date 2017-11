Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Igor Kokoškov Foto: BoBo Dodaj v

Igor Kokoškov

24. november 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dragi prijatelji, žal mi je, da nisem z vami. Želim vam veliko uspehov v naslednjih tekmah. Bodite to, kar smo vedno bili. Nihče od nas ni bil nad ekipo, edina pomembna tekma pa je naslednja. Imamo novo moštvo, nove izzive, a hkrati dobre igralce in vodstvo. Vse gre v pozitivno smer. Spremljal bom vaše nastope in držal pesti, da se čim bolje odrežete.

Nekdanji selektor slovenske košarskarske reprezentance se je zaradi obveznosti pri Utahu vrnil v ZDA, od koder bo spremljal kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo; STA.