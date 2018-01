Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Ilinka Todorovski Foto: Osebni arhiv Dodaj v

Ilinka Todorovski

12. januar 2018 ob 14:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Preveč samozadostnosti in samozaverovanosti v času splošne medijske in družbene krize. Družba potrebuje javni medijski servis. RTV ima izjemen kreativni in človeški potencial, škoda je, ker se izgublja v rokavcih notranjih sporov, nevoščljivosti, nerazumevanja javne odgovornosti. Pravijo, da bo glede tega leto 2018 prelomno. Ko bi bilo vsaj!