Ivica Buljan

Buljan je v Zagrebu študiral politične vede,potem pa še francoščino in književnost ter primerjalno književnost. Delal je kot novinar in kritik, potem kot dramaturg, zadnjih 23 let pa je režiser. Njegov opus je izjemno ploden, sodeluje s številnimi gledališči po Evropi, za svoje delo pa je prejel že vrsto odmevnih nagrad. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić