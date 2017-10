Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Samo in Iza Login. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Iza Login

7. oktober 2017 ob 11:44

Ljubljana

Ne moreš primerjati dobička z milijoni človeških življenj in uničenjem planeta. To je tako srhljivo egoistično, tu ni opravičil. Vsi smo začeli verjeti, da ni nič mogoče narediti, to je pravzaprav najbolj žalostno.

Soustanoviteljica podjetja Outfit7, ki je ustvarilo Govorečega Toma in prijatelje, zdaj pa se s partnerjem usmerjata v ekološko ozaveščanje in neprofitne projekte, v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo.