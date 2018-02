Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak. Foto: Reuters Dodaj v

Jakov Fak

18. februar 2018 ob 14:17

Pjongčang - MMC RTV SLO

Tekma je bila zelo naporna in že od prvega kroga precej kaotična. Eden biatlonec čez drugega, kar pomeni tudi izmikanje glave, da te kdo s palico ne zbode v lice. Vseeno sem užival, bila je prava moška tekma z bojem do konca. Vsak krog sem hotel prek svojih meja, kar sem plačal v zadnjem krogu. Danes ni bilo prostora za taktiziranje. V vsakem krogu želiš pobegniti tistim, ki grešijo na strelišču, a nekateri so bili danes zelo hitri, predvsem Martin.

Srebrni slovenski biatlonec Jakov Fak po koncu tekme s skupinskim štartom, na kateri je dosegel 10. mesto; MMC.