Kari Savolainen

29. april 2018 ob 14:57

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Če morate nekoga okriviti za dosežek, lahko krivite mene. Ne vem pa, kaj bo to spremenilo. O moji prihodnosti za zdaj še ni bilo govora. Ne vem, kaj bo.



Pred leti sem se odločil, da ne bom več trener. Letos je prišla ta ponudba in nisem je mogel odkloniti. Moja redna služba se bo iztekla naslednje leto, kar pomeni, da je nekaj več možnosti.

Rad imam te igralce in vzdušje v ekipi. Ne vem, koliko bo k moji prihodnosti prispeval ta rezultat. Po eni strani bi rad preživel več časa z družino, če pa bom zdrav, pa bi prav rad nadaljeval to delo. A odločitve za zdaj še ne bom sprejemal, vse možnosti so še odprte.

Selektor slovenske hokejske reprezentance Kari Savolainen po svetovnem prvenstvu divizije I v Budimpešti.

Vir: STA