Krisaps Porzingis

Carigrad

10. september 2017 ob 20:52

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Slovenija ima zelo dobro ekipo. Dončić in Dragić igrata zelo hitro, zato se bomo morali čim hitreje vračati v obrambo. Zame je Dragić najboljši igralec na svetu, ko gre za hiter prenos žoge v napad. So zelo nadarjena ekipa in na tem prvenstvu še niso poraženi. Čaka nas zelo težka tekma.

Kristaps Porzingis, latvijski košarkar, pred torkovo tekmo med Latvijo in Slovenijo na evropskem prvenstvu, STA.