Leonida Zalokar

19. januar 2018 ob 14:47

Planina - MMC RTV SLO

Vsi otroci, pri katerih opazimo težave, ne potrebujejo nujno terapije. Včasih so dovolj le ozaveščanje staršev, strokovno svetovanje, učenje ustreznih metod in tehnik, kako ravnati s takim otrokom. Kar velja tudi za vzgojitelje in učitelje v vrtcih in šolah. Tovrstnih znanj pa fakultete ne dajejo, metodološko smo izredno šibki oziroma se s tem sploh ne ukvarjajo. Zato pa imamo take težave že v vrtcih in prvih, drugih razredih osnovne šole. Vzgojiteljev in učiteljev nihče ne poduči.

Ravnateljica Vzgojnega zavoda Planina opozarja pristojne na pomanjkljivo usposobljene vzgojitelje, učitelje in svetovalne delavce.