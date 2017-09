Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Luka Dončić

15. september 2017 ob 13:47

Carigrad - MMC RTV SLO

Nisem še popolnoma zbral misli. Še vedno kar ne morem verjeti, kaj smo naredili. Premagali smo Španijo za 20. To je neverjetno. Čestitam vsej ekipi. Ne le igralcem in trenerjem, tudi drugim, ki so v senci in se jih ne vidi. Vsi so pripomogli k tej zmagi. Ponosen sem na vso reprezentanco.

Prve besede čudežnega dečka slovenske košarke po polfinalni zmagi nad Španijo; MMC.