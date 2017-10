Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Maja Zupan. Foto: Sandi Fišer Dodaj v

Maja Zupan

6. oktober 2017 ob 12:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naša majhnost ni nujno slabost. Zdi se mi pomembno, da omenim vsako našo pozitivno lastnost in nobene ne minimaliziram, saj nas le-te delajo to, kar smo. Ponosna sem torej na naša raznolika naravna okolja - smo tudi ena izmed najbolj zelenih držav v Evropi, kot tudi na bogato kulturno dediščino, ki nas predstavlja in povezuje. Predvsem pa sem ponosna na narod, saj menim, da smo Slovenci zelo inovativni in sposobni. Želim si, da bi naše danosti znali čim bolje izkoristiti.

Mis Slovenije o tem, kako bo na svetovnem lepotnem izboru predstavila Slovenijo, MMC.