Matej Žagar

9. september 2017 ob 21:52

Teterow - MMC RTV SLO, STA

Moram priznati, da je bilo kar naporno, zjutraj sem zaradi glavobola moral vzeti tableti. Res sem vesel, da sem zdaj prišel tako daleč.

To je zame res lep dan. Vem, da je že zelo dolgo, ko sem bil nazadnje na vrhu. A danes sem imel res hiter motor, hvala vsem v ekipi za dobro delo.

Spidvejist Matej Žagar po zmagi na dirki svetovnega prvenstva v Teterowu v Nemčiji, potem ko je v finalu ugnal Slovaka Martina Vaculika in Avstralca Jasona Doyla. 34-letni Žagar je z zmago dosegel največji uspeh v tej sezoni, v kateri je bil na stopničkah še kot tretji v Cardiffu. Skupno je to za najboljšega slovenskega spidvejista četrta zmaga v karieri na dirkah serije Grand Prix po Tampereju 2014 ter Gorzowu in Varšavi 2015.

Vir: STA