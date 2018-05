Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Smodiš deli navdušenje nad mladim košarkarjem. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Matjaž Smodiš

18. maj 2018 ob 19:13

Ljubljana - MMC RTV SLO



O njem same pohvale. Težko ga je opisati v nekaj besedah, a mislim, da se vsi soigralci in nasprotniki, ki stojijo poleg njega, zavedajo, da je res nekaj posebnega. Kot bi rekli, to je res nekdo. Tudi, če se ne spoznaš, veš, da je ta oseba nekaj posebnega. Kako se vede, okoli sebe ima takšno avro, vsi ga hvalijo … Na njegovi prihodnosti in recimo v neki veteranski oddaljenosti vidim same dobre stvari.

Nekdanji krilni center o Luki Dončiću.