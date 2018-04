Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mun Dže In Foto: BoBo Dodaj v

Mun Dže In

19. april 2018 ob 14:36

Seul - MMC RTV SLO

Premirje, ki se vleče že 65 let, se mora končati. Treba si je prizadevati za podpis mirovne pogodbe, potem ko bi razglasili konec vojne.

Južnokorejski predsednik Mun Dže In upa, da bo za 27. april napovedano srečanje med Južno in Severno Korejo tlakovalo pot do mirovnega sporazuma med državama, STA.