Nikki Haley

3. december 2017 ob 13:42

New York - MMC RTV SLO

Nobena država ni naredila več kot ZDA in naša velikodušnost se bo nadaljevala. A naše odločitve glede priseljenskih politik morajo vedno sprejemati Američani in samo Američani.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je poudarila, da so ZDA "ponosne na svojo priseljensko dediščino in svoje dolgotrajno vodenje" pri podpori migrantov in beguncev. Administracija predsednika Donalda Trumpa je ZDA umaknila iz globalnega pakta za migracije, katerega cilj je izboljšati položaj migrantov in beguncev, STA.