Sebastian Kurz

24. december 2017 ob 14:17

Dunaj - MMC RTV SLO

Države prisiliti v sprejem beguncev, to Evrope ne bo popeljalo naprej. Če bomo nadaljevali po tej poti, bomo le še bolj razklali Evropsko unijo. Države članice bi se morale same odločati, ali in koliko ljudi bodo sprejele.

Avstrijski kancler meni, da je porazdelitev beguncev med članicami EU-ja v skladu z obveznimi kvotami, ki jim več članic Unije ostro nasprotuje, napačna, STA