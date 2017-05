Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letno se v povprečju sklene nekaj več kot 6.000 zakonskih zvez, razvez pa je v povprečju 2.400, kažejo podatki državnega statističnega urada. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Suzana Kraljić

22. maj 2017 ob 12:33

Maribor/Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri nas velja, da se zakonska zveza sklepa iz ljubezni. To je ideja. Toda zgodbe so različne. Sama delam na tem področju in sem marsikaj videla. Ljubezen, ki je bila na začetku neverjetna, se lahko spremeni v najhujše sovraštvo.

Izredna profesorica na mariborski pravni fakulteti o tem, zakaj (pred)poročne pogodbe morda niso slaba ideja, MMC