Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Tavakol Karman

8. oktober 2017 ob 13:50

Sana - MMC RTV SLO

Svet Jemnu ne namenja dovolj pozornosti. To je pozabljena dežela. Veliko je trpljenja, lakote in kolere. Država je že tri leta oblegana, zaposleni v državni upravi so že mesece brez plač, ljudje nimajo dostopa niti do osnovnih potrebščin, kot so voda, električna energija, zdravstvo in hrana.

Jemenska Nobelova nagrajenka za mir opozarja na perečo situacijo v Jemnu, kjer se že tri leta odvijajo vojaški spopadi, Reuters.