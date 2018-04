Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Tea Jarc. Foto: BoBo Dodaj v

Tea Jarc

26. april 2018 ob 14:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladi se velikokrat znajdejo na trgu dela v oblikah, ki imajo vse elemente delovnega razmerja, ampak nimajo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, kar je izjemno pogosto in tudi veriženje pogodb za določen čas ali pa nadomeščanje rednih oblik dela prek študentskega, prek SP-ja.

Predsednica sindikata Mladi plus je s sodelavci predstavila raziskavo o položaju mladih na trgu dela. V sindikatu opažajo, da delodajalci vse pogosteje izkoriščajo pripravljenost mladih, da bi poprijeli za katero koli delo. Po raziskavi več kot tretjina mladih opravlja neplačano delo, prav toliko jih opravlja nadurno delo, za katerega niso plačani. Kampanjo Stop kršitvam, za dostojno delo je sindikat začel izvajati aprila leta 2016 in vse od takrat poostreno pregleduje in nadzira zaposlitvene oglase na različnih, večinoma spletnih mestih. Z akcijo med drugim želijo identificirati in opozarjati na kršitve ter izobraziti mlade o njihovih pravicah.