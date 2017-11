Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Uroš Velepec. Foto: Aleš Fevžer Dodaj v

Uroš Velepec

14. november 2017 ob 14:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

V nasprotju z javnim mnenjem in mnenjem nekaterih novinarjev menim, da je trenutno tega zelo zelo malo ... So solerji, ki to počnejo, ampak k sreči večino polovijo ...

Nekdanji trener Teje Gregorin o dopinški aferi te biatlonke.