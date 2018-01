Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Veselin Vujović Foto: BoBo Dodaj v

Veselin Vujović

17. januar 2018 ob 23:52

Zagreb - MMC RTV SLO

Zmaga nad Danci bi pomenila smetano na torti. Oni so olimpijski prvaki, ki so nas izločili v Riu de Janeiru. So naši dolžniki. Če bi štartali z zmago, bi bili zelo blizu polfinala.

A mnogo lažje je to reči, kot napraviti. Danci so reprezentanca z zvezdami, ki igrajo v velikih klubih, a takšni so bili tudi Nemci in smo jih skoraj premagali.

Zdi se mi, da igramo iz tekme v tekmo bolje, kar me hrabri. Pričakujem, da ker ne bo Madžarov v tej skupini, bo na tribunah največ Slovencev.

Selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović po zmagi nad Črno goro z 28:19 na EP-ju v Zagrebu. Prvi tekmec Slovencev v drugem delu prvenstva bodo v petek v Varaždinu Danci.