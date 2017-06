Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Peter Mlakar. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Glavna težava slovenske politike: partikularni interes nad splošnim

Kolumna Studia City

19. junij 2017 ob 21:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Glavna težava slovenske politike, torej skrbi za skupno dobro, in še kakega izmed drugih področij, ki esencialno učinkujejo na naše družbeno življenje, je bila, in jo je še čutiti, da je prevladal ‒ zelo preprosto povedano ‒ partikularni interes nad splošnim, nad skupnim dobrim.

Jasno, parlament uzakoni minimalno pokojnino ob polni delovni dobi nekomu, ki gara 40 let, na sramotnih 500 evrov, ker gre družbeni denar v žepe lopovom ali nesposobnežem, in ima več kot tretjina Slovencev manj, kot je minimalna plača, ki je čista mizerija. Da, dobro nas vseh je bilo podrejeno dobremu nekaterih.

Ker ni bilo pri nas sile, ki bi z močjo etike nevtralizirala slo po moči, ki se ne ozira na nič. Sile, ki bi preprečevala privilegije; sile, da nekateri brez osnove, brez znanja, brez osebnostnih lastnosti prihajajo do financ, lastništev, položajev in delajo škodo. Sile, da bi bila Slovenija gospodarsko konkurenčna, a ne obratno. Sile, ki bi preprečila, da so na odgovornih položajih skorumpiranci, subjekti, ki jim manjka moralne zavesti, integritete, spoštovanja Drugega. Sile, ki prepreči nekim preigravanje političnih igric, v katerih so ljudje kanonfuter, da pridejo prvi do oblasti ali lasti.

Da, ni bilo sile, ki bi znala narediti red zaradi splošnega dobrega. A neki vatikanist je rekel, da stopi hudič v človeka prek žepov, ne prek seksa, zato zlasti v tem poletnem času izberite to zadnje, pa tudi kak revež naj si kupi steklenico konjaka, kako cenejšo cigaro, se usede v prijetno senco obdan z rožami in gre z mislimi tja, kjer je vse drugače ter kamor pokvarjenci in bogatini ne morejo.

Peter Mlakar, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.