Res čudno, da sta premier in stranka padla v anketah, ko pa sta tako razumna in uspešna

Kolumna Studia City

19. februar 2018 ob 23:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začel se je predvolilni ples v maskah, prave obraze pa nakaže odnos strank do javnega sektorja, torej tistih storitev, katerih splošna in enaka dostopnost za vse je osnova količkaj pravične družbe.

Kako je z zdravstvom, je znano, v boj s sindikati šolstva pa je vlada vpoklicala tudi malega turističnega podjetnika in ministra za gospodarstvo. Najbrž zato, ker ima rad populistične fraze a la "populizma ni mogoče jesti" in "ne moremo porabiti več, kot ustvarimo."

Na isti evro-neo-liberalni, varčevalni liniji je razumna ponudba iz Dubaja za en odstotek višje plače, za manj, kot jih razvrednoti inflacija! In potem umik predlagatelja. Bo pogajanja prevzel neotesani g. Bademaister ali kar premier, ki je zahteve sindikatov označil za nerazumne?

So nerazumni tudi pozivi 400 znanstvenikov za več sredstev, po večletnem nižanju s strani razvojno usmerjene vlade? So pa zanj razumne in dobre tuje investicije a la avtolakirnica, pa kupovanje bank in druge razprodaje. Res čudno, da sta premier in stranka močno padla v anketah, ko pa sta tako razumna in uspešna.

Kaj pa novi obrazi? Novi vodja NSi je na vprašanje, ali bo NSi še naprej čvrsto na poziciji zasebnega - podpirala je zasebne zdravnike, zasebno šolstvo, privatizacijo - odgovoril: "Ne, NSi je podpirala delovne ljudi, ki se trudijo in ustvarjajo delovna mesta." Torej v bistvu, da, čim več zasebnega, sociale pa, kolikor zmore trg. In potem kava z zelo starim obrazom, ki je pravkar izstrelil trumpoidno geslo Slovenija najprej, on, ki je med drugim ustanovil slabo banko in klical v Sloveniji evropsko trojko. To bo torej nova slovenska pomlad …

Kaj pa novi obraz številka ena? Najprej mu je bila ideja novega Demosa zanimiva, sedaj ga menda tam ne bo, kaj še sledi? Bodimo pozorni, še ena zmaga volilne novoobrazne (samo)prevare bi res lahko prinesla manjši javni sektor, bolj produktivno zdravstvo in šolstvo, a le za tiste z globljimi žepi.

Igor Vidmar, Studio City

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.