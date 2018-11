Odhod prvega ministra Šarčeve ekipe napoveduje težave, ki se bodo pokazale ob prvih resnih vladnih preizkušnjah. Foto: Televizija Slovenija Tanja Starič Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Minister, ki (ne) odhaja

Kolumna Tanje Starič

14. november 2018 ob 07:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvo koalicijsko oviro, menjavo nesrečnega ministra Marka Bandellija, je Marjan Šarec prestopil presenetljivo lahkotno. Seveda v resnici sploh ni imel težkega dela. Pomagal mu je kar Bandelli sam.

Ta je poosebljal težave, ki jih prinaša prihod novih, v državni politiki neizkušenih »obrazov« na eni strani in tradicionalna strankarska delitev pomembnih položajev na drugi. Po tem ključu je v vsaki vladi doslej vsaj en resor zasedel kandidat, za katerega je bilo že na začetku jasno, da ga za ministrsko delo kvalificira predvsem ali celo izključno strankarska pripadnost.

Bandelli ni bil podoben tistim predhodnikom, ki so na iztek mandata tiho počakali v zavetrju pomembne funkcije, ampak je nenehno zbujal pozornost javnosti. Če ne drugače, pa s kontroverznimi zapisi na družbenih omrežjih. Zanimivo je, da do konca ni pokazal, da razume težo »prekrška«, ki ga je zagrešil s svojim pismom lokalnemu županskemu kandidatu.

V njem je namreč napovedal, da se bodo evropski denar in infrastrukturni projekti delili po strankarskem ključu. Tako odkritosrčne »samoovadbe« v slovenski politiki še nismo videli. Hujše od napovedane strankarske zlorabe državne funkcije je le še dejanje samo – če torej ministra zasačijo, da ne deluje v skupno dobro, ampak pomaga le političnim prijateljem in škoduje tekmecem. Kar je seveda ena najtežjih oblik korupcije, o kateri se v javnosti veliko govori, a zelo težko dokaže.

Pri Bandelliju teh zadreg očitno ne bi bilo. Če ne drugače, bi se s svojimi dejanju pohvalil na Facebooku. Seveda ne trdimo, da bi bil Bandelli, če bi dovolj dolgo ostal na položaju, koruptiven minister. Vsekakor pa njegovi zapisi kažejo, da ne ločuje najbolje, kaj je v politiki prav in kaj zares strogo prepovedano.

In zato je Marjan Šarec lahko prvo ministrsko menjavo izpeljal brez težav, celo z bolj ali manj glasno podporo političnih tekmecev in javnega mnenja. Še več, Bandelli je hkrati vsaj začasno oslabil položaj Alenke Bratušek, najbolj glasne in za predsednika vlade očitno doslej tudi najbolj težavne koalicijske partnerice.

Hkrati pa odhod prvega ministra Šarčeve ekipe napoveduje težave, ki se bodo pokazale ob prvih resnih vladnih preizkušnjah. Bratuškova, ki že od začetka ne kaže pretiranega navdušenja nad mlajšim naslednikom na premierskem položaju, političnega poraza ne bo zlahka prebolela in sobivanje pisane koalicije bo zagotovo še bolj naporno kot doslej. Marko Bandelli bo poslanec in bo imel zaradi šibke vladne večine, pri kateri šteje dobesedno vsak glas, nešteto možnosti za maščevanje Šarcu in dosedanjim ministrskim kolegom.

Ima pa zgodba, ki jo je radovedna javnost lahko spremljala v živo kar na twitterju in facebooku, še eno zanimivo sporočilo. Očitno bi svežim kandidatom za ministrske položaje silno koristila vsaj dva tečaja. Prvi o tem, česa član vladnega kabineta v nobenem primeru ne bi smel početi. In drugi, da po prevzemu funkcije res ni vseeno, kaj napiše na družbenih omrežjih.

Tanja Starič, Radio Slovenija