Bob Hope je bil eden najboljših komedijantov v začetku 20. stoletja: posnel je več kot 75 filmov, nastopil v več kot 475 televizijskih oddajah, sodeloval v več kot 100 radijskih oddajah - in dočakal sto let. Foto: Reuters

Bob Hope

(1903-2003)

25. december 2017 ob 18:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Moja predstava o božiču, pa naj bo staromodna ali moderna, je zelo preprosta: ljubezen do drugih. Če prav pomislim: zakaj moramo na to čakati do božiča?