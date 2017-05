Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dylan Moran je irski stand up komik, ki je pred leti nastopil tudi v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dylan Moran

(1971)

16. maj 2017 ob 21:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najnevarnejša pijača je džin. S tem moraš biti res zelo, zelo pazljiv. Moraš biti tudi star 45 let, ženskega spola in sedeti na stopnicah. Ker džin v resnici ni pijača, prej je odstranjevalec maskare. "Nikomur niso všeč moji čevlji!" "Spekla ... Spekla sem petdeset suflejčkov, pa se ni niti eden, niti eden izmed vas se ni zahvalil." In še moja najljubša: "Vsi utihnite. Tiho, tihoo! Ta pesem poje o meni."