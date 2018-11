Federico Fellini je le nekaj dni pred smrtjo prejel svojo zadnjo – in največjo – filmsko nagrado; oskarja za življenjsko delo sta mu izročila filmska diva Sophia Loren in Marcello Mastroianni. Fellini se je v filmsko zgodovino zapisal predvsem s Sladkim življenjem, znani so tudi filmi Cesta, Potepuhi, Ginger in Fred, Osem in pol in drugi. Foto: AP