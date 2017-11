Honoré de Balzac

Balzac je s svojimi deli postavil temelje evropskemu realističnemu romanu in noveli. Njegovo obsežno pripovedno delo je združil v cikel Človeška komedija, pri naslovu katere se je naslonil na Dantejevo Božansko komedijo, v zbirki pa z izredno močjo opazovalca in ustvarjalca upodabljal družbo svoje dobe. Preden je zaslovel kot pisatelj, je Balzac napisal več iger in romanov, ki pa v tistem času niso doživeli uspeha. Foto: Wikipedia