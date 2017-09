Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Režiser Janez Burger se je na Festivalu slovenskega filma predstavil s celovečercem Ivan. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Janez Burger

(1965)

14. september 2017 ob 22:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Festivalske nagrade so gotovo pomembne. A z njimi je tako kot s sodnikom pri nogometu: če je piskal, da je bil gol, je bil gol, in to je treba spoštovati. Pa čeprav je morda deset milijonov ljudi videlo, da gola ni bilo.