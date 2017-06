Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jessica Chastain, ki je bila letos članica žirije filmskega festivala v Cannesu, je med tistimi igralkami, ki pogosto spregovorijo o zastopanosti in načinu upodabljanja žensk na filmu. Po sklepu festivala je komentirala, da jo je upodobitev žensk v letošnjem naboru - sicer z nekaj izjemami - globoko pretresla. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

2. junij 2017

Kritiki so tisti, ki občinstvu sugerirajo, katere zgodbe so dragocene in vredne časa. Če je 90 odstotkov kritikov moških in morda ne zmorejo recenzirati z nevtralnega stališča, kar zadeva spol, potrebujemo več kritičark, da bodo ljudem povedale, da so zgodbe o ženskah prav tako zanimive kot zgodbe o moških.