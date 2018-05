Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Umetnica Maja Smrekar, letošnja dobitnica nagrade Prešernovega sklada, v svojem delu tematizira radikalne družbene spremembe, ki jih omogoča uporaba novih tehnologij. Foto: Matjaž Tavčar Dodaj v

Maja Smrekar

1978

9. maj 2018 ob 21:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden izmed zelo prisotnih odzivov na to krizo je zelo radikalen desničarski populizem, ki dejansko vse, kar ni skladno z njegovimi vrednotami, postavlja v opozicijo. Meje teh vrednot pa se vse bolj ožijo in družba postaja vse bolj konservativna. Mislim, da je naloga umetnosti in umetnikov, da se na tako skrajne populizme odzovejo s skrajnimi koncepti in skrajnimi umetniškimi deli.