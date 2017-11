Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Twain velja za enega najbolj znanih ameriških pisateljev. Pri popisovanju zabavnih prigod se je opiral na izkušnje iz otroštva in službe na reki Misisipi. V njih je uveljavil svoj prirojeni smisel za humor in opisovanje dogodivščin, kot jih doživljajo mladi junaki. Foto: Wikipedia Dodaj v

Mark Twain

(1835 - 1910)

1. november 2017 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne bojim se smrti. Mrtev sem bil milijarde in milijarde let, preden sem se rodil, pa mi ni to niti najmanj hodilo narobe."