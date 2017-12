Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Filmi britanskega režiserja Petra Greenawaya so od nekdaj delili občinstva: nekaterim se zdijo brezčasne, elegantne mojstrovine, drugim samovšečno, pompozno nizanje nesmislov. Foto: EPA Dodaj v

Peter Greenaway

(1942)

8. december 2017 ob 22:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od nekdaj mislim - čeprav je to najbrž zelo nepriljubljeno mnenje - da bi bilo vse scenariste treba postreliti. Ne potrebujemo filma na osnovi besed ... potrebujemo film na osnovi podob. Lirično poezijo imamo že osem tisoč let, 400 let poznamo roman, gledališče se iz roda v rod predaja prek besedila. Poiščimo zdaj medij, katerega edina odgovornost bo svetu, videnemu v obliki vizualne inteligence. Gotovo, gotovo, gotovo mora biti prav film ta fenomen.