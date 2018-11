Rudolf Maister (1874-1934) Foto: BoBo Dodaj v

Rudolf Maister

11. november 2018 ob 10:27,

zadnji poseg: 11. november 2018 ob 10:37

Slovenija - MMC RTV SLO

Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko.

S temi znamenitimi besedami je najslavnejši slovenski general 1. novembra leta 1918 Maribor in celotno Spodnjo Štajersko razglasil za slovensko. Besede je zabrusil polkovniku Antonu Holiku, ko je ta v domobranski vojašnici v Melju razlagal svoj memorandum z dvanajstimi točkami, kot da je samoumevno, da Maribor pripada Nemški Avstriji. Še isti dan je prevzel popolno oblast nad mestom, narodni svet za Štajersko pa ga je povišal v generala, iz MMCPodrobno.