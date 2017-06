Vincent van Gogh (1853-1890) velja za enega najpomembnejših utemeljiteljev modernega slikarstva. Sprva je slikal temne slike, kot so Jedci krompirja iz leta 1885. Leta 1886 pa je odšel v Pariz, kjer je preučeval impresioniste. V Parizu se je začel družiti z umetniki, kot so bili Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Emile Bernard, Camille Pissarro in John Russell. Foto: Wikipedia