Festival Lent letos praznuje 25 let delovanja. Po besedah njegovega prvega moža, direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine, jim je kljub številnim težavam uspelo ohraniti prvotno zagnanost ekipe, ki jo poganja predvsem želja po razvoju mesta.

Vladimir Rukavina

(1958-)

25. maj 2017 ob 19:54

Maribor - MMC RTV SLO

Festival Lent je družinski dogodek, in dokler smo še vedno največji v Sloveniji in dovolj inovativni, ne bomo eden od mnogih. Nikoli ne bomo tekmovali s festivalom Exit v Novem Sadu, INmusic festivalom v Zagrebu ali Lake festivalom v Gradcu, saj je tam poudarek na elektronski glasbi. To zgodbo pri nas pišejo drugi in mi jih pri tem podpiramo. Ne bomo tekmovali s Festivalom Ljubljana, ker niti približno nimamo toliko denarja, da bi sem vodili velike zvezde baleta ali klasične glasbe. A ponudba mora biti kakovostna, in če se ozremo nazaj, vidimo, da smo imeli na programu res veliko kakovostnih dogodkov. Če ne bi bilo tako, si ljudje zaradi festivala ne bi prestavljali dopustov.