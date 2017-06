Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! WTC 1 je zrasel na mestu, kjer sta nekoč stala dvojčka Svetovnega trgovinskega centra (WTC), ki sta bila 11. septembra 2001 z ugrabljenima potniškima letaloma porušena v napadu teroristične mreže Al Kaida. Foto: Reuters Predstavnica biroja Skidmore, Owings & Merrill opozarja, da so "arhitekti že ničkolikokrat dokazali proces nastajanja načrta v vseh njegovih stadijih" ter da je najnovejša obtožba plagiatorstva - ki niti ni prva - "zelo sumljiva". Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Arhitekti najslavnejše newyorške stolpnice obtoženi plagiatorstva

Južnokorejski arhitekt trdi, da si je stolpnico zamislil še v času študija

19. junij 2017 ob 18:47

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Korejski arhitekt je prejšnji teden vložil tožbo proti vplivnemu manhattanskemu arhitekturnemu biroju, češ da so od njega ukradli idejo za stolpnico One World Trade Center. Arhitekturno naj bi bilo "neverjetno podobna" nekemu njegovemu študijskemu projektu iz leta 1999.

Arhitekt Jeehoon Park trdi, da si je biro Skidmore, Owings & Merrill po krivem pripisal zasluge za 104-nadstropno stolpnico One World Trade Center, ki je s 541 metri najvišja stavba za zahodni polobli (meri točno 1776 čevljev, kar simbolizira obletnico razglasitve neodvisnosti ZDA). Park, ki je sedaj na čelu arhitekturnega biroja Qube Architecture LLC v zvezni državi Georgii, bo pred sodiščem skušal dokazati podobnost slavnega nebotičnika s svojim projektom Cityfront '99, 122 nadstropij visoko stolpnico, ki prav tako temelji na obliki ozkih trikotnikov.

Javno sicer ni dostopen podatek, kako visoko odškodnino zahteva, se pa sklicuje tudi na škodo, ki naj bi jo utrpela njegova lastna praksa, ter zahteva zasluge za zasnovo novega trgovinskega centra. Med toženimi strankami sta tudi pristanišči New Yorka in New Jerseya, ki sta projekt financirali, in pa gradbeno podjetje Tishman Construction Co.

Park, ki je dodiplomski študij dokončal v Seulu, je stolpnico Cityfront '99 zasnoval v okviru svojega doktorskega študija arhitekture na Inštitutu za tehnologijo v Illinoisu. Arhitekturni biro Skidmore naj bi imel dostop do njegovega dela prek enega od svojih zaposlenih, ki je bil mentor pri njegovi doktorski nalogi; projekt je bil tudi razstavljen v avli omenjenega inštituta.

Hollywoodski (stranski) zaplet

Za nameček se je projekt Cityfront za hip pojavil tudi v enem od prizorov romantične drame Hiša ob jezeru (s Sandro Bullock in Keanujem Reevesom v glavnih vlogah); film so med drugim snemali tudi v stolpnici v Chicagu, kjer je imel biro Skidmore svoje pisarne.

"Rad bi samo, da bi ga obravnavali pošteno," je v Parkovem imenu izjavil njegov odvetnik Dan kent. "Ko je pristopil do nas, ni niti vedel, kakšne so njegove pravice. Verjamemo, da smo še znotraj roka zastaranja, in da nezakonito ravnanje še vedno traja."

