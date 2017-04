Banksyjeve stvaritve ponovno z ulice na dražbo

Tudi dela Andyja Warhola in Sheparda Faireya

15. april 2017 ob 11:31

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Več kot ducat del britanskega pouličnega umetnika Banksyja gre v družbi več drugih del poulične in sodobne umetnosti na dražbo v Los Angelesu naslednji mesec.

Med Banksyjevimi deli, ki gredo maja pod kladivo, je tudi znana Umbrella Rat, s sprejem in šablono ustvarjena podobe podgane, ki drži dežnik. Podgana je bila odkrita na kovinskih vratih v Berlinu, ustvarjena pa je bila leta 2003 ali 2004.

Ta stvaritev je med glavnimi kosi, ki gredo na dražbo hiše Julien's Auctions, zanjo pa si obetajo med 30.000 in 50.000 dolarjev izkupička (približno med 28.000 in 47.000 evrov). Michael Doyle iz Julien's Auctions meni, da bi podgana lahko navrgla tudi 100.000 dolarjev (približno 94.000 evrov).

Policist in deklica z bombo

Med deli tega slavnega, neznanega in skorajda mitologiziranega grafitarja iz Bristola, ki bodo na prodaj, je prav tako s sprejem in šablono ustvarjeni Black Bobby, podoba britanskega policista iz leta 2003, za katerega pričakujejo med 20.000 in 40.000 dolarjev (med 19.000 in 37.000 evrov). Na dražbo pa gre tudi njegov sitotisk Bomb Love, ki prikazuje bombo objemajočo deklico, za katero si obetajo najmanj 50.000 dolarjev.

"V današnji politični situaciji njegova dela zgolj pridobivajo pomembnost in imajo višjo vrednost, saj politična sporočila ljudi nagovarjajo neposredneje," je še dejal Doyle. Do danes najdražje prodano Banksyjevo delo je Keep It Spotless, ki je leta 2008 na dražbi hiše Sotheby's v New Yorku navrglo kar 1,8 milijona dolarjev (približno 1,7 milijona evrov).

Dandanes mora biti v zavidanja vredni umetniški zbirki tudi vsaj "en Banksy"

Banksy je bil označen že za marsikaj. Nekateri ga kujejo v zvezde in so ga kronali za "kralja urbane umetnosti", spet drugi ga imajo za mazaškega vandala, prodano dušo ali subkulturnega izdajalca. Vendarle pa je nekaj skupno vsem – zaradi slovesa, ki ga uživa, so ga začeli iskati prav vsi, od policije, zbirateljev umetnosti do oboževalcev ter stenskih preganjalcev.

Njegova pot se je začela v rodnem Bristolu. S svojim uličnim udejstvovanjem – mešanico pikrega političnega komentatorstva, narejenega na vizualno dopadljiv način – je hitro zaslovel na spletu in s časom postajal vse bolj zanimiv tudi za umetniški trg.

Še Warhol in Fairey ...

Na dražbi 11. maja v Los Angelesu bo na prodaj tudi sitotisk Andyja Warhola, na katerem je leta 1975 upodobil Micka Jaggerja iz zasedbe Rolling Stones, za katerega si obetajo med 30.000 in 40.000 dolarjev. Kupiti bo mogoče tudi nekaj del Sheparda Faireya, najbolj znanega po plakatu Hope, ki ga je ustvaril leta 2008 za predsedniško kampanjo Baracka Obame.

