Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Družina Jožeta Plečnika je je visoko državno priznanje Red Tomáša Garrigua Masaryka, ki ga je prejšnji teden arhitektu posthumno podelila Češka, predala v hrambo Muzeja in galerij mesta Ljubljane, v Plečnikovo zbirko. Foto: A. Peunik/MGML Plečnikova hiša odlično opravlja svojo nalogo. V zadnjem času je to res stičišče vseh, ki spoštujejo in obožujejo Plečnikova dela in njegovo zapuščino, meni arhitektov prapranečak Janez Jocif. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić V imenu arhitektovih sorodnikov ga je Plečnikovi hiši z velikim veseljem, kot je povedal, v hrambo predal arhitektov prapranečak Janez Jocif. Foto: A. Peunik/MGML Priznanje so v roke direktorja MGML-ja Blaža Peršina predali Plečnikovi sorodniki Janez Jocif, Alenka Črnič, Katarina Binder Bistan, Maruša Lesar Binder, Danilo Ženko in Alenka Jocif. Foto: A. Peunik/MGML Dodaj v

Češko priznanje Jožetu Plečniku odslej v hrambi njegove hiše v Trnovem

Zaupanje stičišču vseh, ki spoštujejo in obožujejo Plečnikova dela i

27. november 2017 ob 17:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potomci Jožeta Plečnika so češko priznanje, ki so ga v Pragi pred nedavnim posthumno podelili velikemu slovenskemu arhitektu, predali v hrambo Plečnikovi hiši v Trnovem. Odlikovanje, ki ga predajajo Muzeju in galerijam mesta Ljubljana, Mestni občini Ljubljana in državi, ni priznanje dedičem, ampak širšemu slovenskemu kulturnemu prostoru, je ob tem poudaril Plečnikov prapranečak Janez Jocif.

Od danes je torej visoko češko državno priznanje, ki so ga na oktobrski slovesnosti na Praškem gradu posthumno podelili Plečniku, pod streho obnovljene arhitektove hiše v Trnovem. Po Jocifovem prepričanju je Plečnikova hiša, s katero upravljajo Muzej in galerije mesta Ljubljana, najprimernejši prostor za hrambo tega odlikovanja, reda Tomaša Garrigueja Masaryka, ki ga je v arhitektovem imenu prevzel na slovesnosti na Praškem gradu ob češkem državnem prazniku 28. oktobra.

"Plečnikova hiša odlično opravlja svojo nalogo. V zadnjem času je to res stičišče vseh, ki spoštujejo in obožujejo Plečnikova dela in njegovo zapuščino," meni arhitektov prapranečak.

Kot je poudaril direktor MGML-ja Blaž Peršin, gre za veliko gesto in veliko priznanje zavodu. Češko odlikovanje ima po njegovem prepričanju večjo težo od vseh nagrad in priznanj, ki so jih doslej dobili za prenovo Plečnikovega domovanja. Ljubljanski župan Zoran Janković je spomnil, da se je pri tem močno angažirala ljubljanska občina

Eden največjih mož, ki so zaznamovali Ljubljano

Visoko češko priznanje je na oktobrski slovesnosti podelil češki predsednik Miloš Zeman, udeležila pa se ga je tudi češka veleposlanica v Sloveniji Vera Zemanova. Danes je spomnila, da Plečnik in njegova zapuščina pomembno povezujeta obe državi ter da je arhitekt zagotovo eden največjih mož, ki so zaznamovali Ljubljano. "To priznanje je še en dokaz več dobrega kulturnega sodelovanja med Češko in Slovenijo, med obema narodoma in kulturama, ki traja že od romantike dalje," pa je ocenil minister za kulturo Tone Peršak in poudaril, da Plečnik pomembno prispeva tudi k rasti števila turistov v Ljubljani.

Ob prevzemu priznanja je v Pragi je Jocif med drugim dejal, da pomeni ta pomembno duhovno sporočilo in spodbuda tudi za današnji čas. "Plečnika se ne kaže zgolj spominjati, ampak se je potrebno z njegovo ustvarjalno in duhovno energijo oplajati tudi danes. Znova in znova."

Velik pomen nacionalne kulture

Odlikovanje so poimenovali po Tomašu Garrigueju Masaryku, prvem demokratično izvoljenem predsedniku Češkoslovaške, ki je Plečniku zaupal prenovo Praškega gradu sredi Hradčanov. V grajskem kompleksu je Plečnik med drugim preuredil dvorišča in vrtove ter predsedniško stanovanje. Sprememba značaja gradu v sedež demokratičnega predsednika je imela za Masaryka narodnovzgojni pomen, Plečnika pa je še utrdila v prepričanju o pomenu nacionalne kulture. Umetnik in državnik sta med seboj vzpostavila globoko spoštovanje in razumevanje.

M. K.