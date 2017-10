Dan RTV Slovenija: bliža se 89 let od začetka rednega oddajanja Radia Ljubljana

Dan RTV Slovenija praznujemo 28. oktobra, ko je bila leta 1928 v Ljubljani slovesnost ob deseti obletnici razpada Avstro-Ogrske in hkrati počastitev začetka rednega oddajanja Radia Ljubljana.

Sicer je Radio Ljubljana začel oddajati 1. septembra leta 1928 (poskusno oddajanje inženirja Marija Osane prek oddajnika, ki ga je izdelal sam že leta 1924). Prvi programski delavci so se že čisto na začetku zavedali, da ima radio posebno poslanstvo in moč obveščati, izobraževati in kultivirati radijske poslušalce.

Leta 1963 je imel radio že 360.000 radijskih naročnikov, v povprečju pa ga je poslušalo pol milijona prebivalcev. Tega leta je bil t. i. prime time med 20. in 22. uro rezerviran za simfonični orkester (ponedeljek), radijsko igro (torek), opero (sreda), narodne napeve (četrtek), komentirano oddajo (petek), razvedrilo in ples (sobota).

Za uradni začetek slovenske televizije štejemo 11. oktober 1958. Takrat se je začel eksperimentalni program iz TV studia Ljubljana, ki se je ustalil 28. novembra, ko je program postal reden (skupni jugoslovanski program, delež TV Ljubljana pa je bil okoli 30 odstotkov). Današnji TV Dnevnik (takrat TV Obzornik) je v začetku pripravljal Studio Beograd, slovenska različica pa je šla prvič v eter 15. aprila 1968, ko sta se iz studia TV Ljubljana oglasila napovedovalca Marija Velkavrh in Vili Vodopivec.

Šport v središču vse od začetka

Že v začetku TV-ja je imel pomembno vlogo tudi šport, tako so leta 1963 prenašali 17 dogodkov, večinoma športnih. Za Evropsko radiodifuzno zvezo - Evrovizijo (danes EBU) je TV Ljubljana prvič snemala leta 1960, in sicer prenos smučarskih skokov iz Planice, s tem pa požela številne pohvale in občudovanja. Črno-bele podobe na zaslonih televizijskih sprejemnikov so začele dobivati barve v zgodnjih 70. letih. Programi TV Ljubljana so se medtem z leti močno krepili, v 70. in z 80. letih zlasti pri športnih prenosih, v umetniških programih pa so televizijci utrli pot danes že utečenim koprodukcijam.

RTV Slovenija ja danes sodobna medijska hiša, ki pripravlja pet televizijskih in osem radijskih programov ter spletne vsebine na Multimedijskem centru (MMC). Pod okriljem RTV-ja že dolga leta delujejo tudi Simfonični orkester, Big Band RTV Slovenija, Komorni zbor ter Otroški in Mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Tu je še ZKP RTV Slovenija, ki je bila ustanovljena leta 1970. Neprecenljivi za ohranjanje slovenske kulturne dediščine so naši arhivi, pomemben del hiše pa je tudi enota Oddajniki in zveze, kjer skrbijo, da vsebine pridejo do ušes in oči naših uporabnikov.

Pionirji na področju medijev

RTV Slovenija je pionir na področju medijev, Radio bo prihodnje leto praznoval 90. let, sestra TV pa 60-letnico, MMC pa je bil ustanovljen leta 2001 (teletekst 1984).

Glede na raziskavo Valicon aprila 2016 je vse tri programe TV Slovenija v letu 2016 povprečno dnevno spremljalo več kot 852.400 različnih gledalcev. Po podatkih o poslušanosti iz leta 2016, ki se izvaja v okviru raziskav Radiometrija in Mediana RM, ima Radio Slovenija v skupini 20 najbolj poslušanih radijskih programov kar 5 programov, najbolje pa se odreže Val 202 s povprečno 185 tisoč gledalci dnevno.

MMC na spletni strani rtvslo.si je glede na raziskavo MOSS z več kot 55 milijoni ogledov vsebin na mesec druga najbolj obiskana slovenska novičarska spletna stran, dnevno nas obišče okrog 200.000, mesečno pa okrog pol milijona različnih uporabnikov iz Slovenije. Mobilne aplikacije RTV Slovenija ima nameščeno prek 200.000 uporabnikov pametnih telefonov in tablic. Teletekst na TV-sprejemnikih pa spremlja skoraj 50 odstotkov uporabnikov, starih med 10 in 75 let, petina vsak dan.

