Dobitnik Župančičeve nagrade je skladatelj Jakob Jež

Za prepričljivo glasbo sodobnega zvena

1. junij 2017 ob 17:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Letošnjo Župančičevo nagrado prejme skladatelj Jakob Jež. Priznanja, ki jih Mestna občina Ljubljana podeljuje za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture za obdobje zadnjih dveh let, pa gredo v roke avtorici animiranih filmov Špeli Čadež, gledališkemu, filmskemu in radijskemu igralcu Željku Hrsu ter pisatelju Goranu Vojnoviću.

Nagrade bodo podelili na slovesnosti, ki se bo 8. junija odvila v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Kot so v predlogu za podelitev nagrade zapisali v Društvu slovenskih skladateljev, označuje Jakoba Ježa sodobna glasbena usmerjenost, ki je prepletena z ljudskim izročilom in slovensko glasbeno zgodovinsko preteklostjo. "Njegova glasba je blizu poslušalcem in izvajalcem, je dojemljiva, prepričljiva, hkrati pa zveni sodobno in sveže. Njegova dela so našla pot do slehernega slovenskega pevskega zbora, kjer je pustil močan pečat."

Režiserka, ki je Ljubljano vrnila na svetovni zemljevid animiranega filma

Utemeljitev predloga Špele Čadež za Župančičevo priznanje podpisuje Društvo slovenskih režiserjev, ki o nagrajenki pravi, da je s svojim delom Ljubljano vrnila na svetovni zemljevid na področju avtorskega animiranega dela. Za svoje filme, v katerih preizkuša različne tehnike, je prejela prestižne nagrade in bila povabljena na ugledne mednarodne festivale. Po uspešnem prvencu Boles (2013) z zadnjim animiranim filmom Nočna ptica (2016) nadaljuje uspešno festivalsko pot.

Angažiran umetnik širokih obzorij in izjemne etične drže

Igralec Željko Hrs vrsto let ustvarja v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG), kjer se je izkazal kot razmišljujoč in angažiran umetnik širokih obzorij in izjemne etične drže. Kot so v utemeljitev predloga zapisali predlagatelji iz SMG-ja, je lahko zgled kolegom in navdih prihajajočim rodovom igralcev. V preteklih dveh letih je pomembno sooblikoval predstave Norčevanje teme, Rokova modrina, Butnskala, Mi, evropski mrliči in Človeški faktor.

Za zrelo razmišljanje o tujstvu in mejah

Večkrat nagrajeni pisatelj, scenarist in režiser Goran Vojnović je lani predstavil svoj tretji roman Figa. Kot je v utemeljitvi predloga zapisala predlagateljica Ignacija J. Fridl, je s tem široko zastavil vprašanja o človekovi identiteti v našem geografskem prostoru. Junaki romana vstopajo v ljubljanski prostor in iz njega izstopajo, da bi tako še bolj ostro in zrelo spregovorili o tujstvu in mejah, o usodi biti večni begunec pred nacionalnimi, urbanimi in generacijskimi predsodek.

O letošnjih dobitnikih je presojala komisija, ki so jo sestavljali Milček Komelj (predsednik), Ignacija J. Fridl, Matevž Čelik, Varja Močnik, Gregor Pompe, Tomaž Toporišič in Vojko Vidmar.

M. K.