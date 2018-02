Društvo Asociacija očita ministrstvu rokohitrske in parcialne rešitve

Člani društva pričakujejo premierjevo povabilo na sestanek

5. februar 2018 ob 15:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Čas je, da se zahteve začne jemati resno, saj je le partnerski, inkluziven dialog pot iz začaranega kroga, v katerem so se znašli vsi kulturniki," je pred bližajočim se kulturnim praznikom sporočila Jadranka Plut, predsednica društva Asociacija, v katerem so povezane nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci v kulturi in umetnosti.

V Asociaciji opozarjajo predvsem na (ne)izvajanje kulturne politike, opredeljene v koalicijski pogodbi. Predsednica društva je opozorila še na ugotovitve društva, da je ministrstvo za kulturo izvedlo nekaj rokohitrskih rešitev in uvedlo parcialne rešitve, ki bodo kulturi na dolgi rok škodovale. Zato je čas, da se njihove zahteve začnejo jemati resno, je še dejala Jadranka Plut.

Nadalje so podali analizo štiriletnega mandata ministrstva za kulturo pod zdajšnjo vlado premierja Mira Cerarja. Izhajajoč iz koalicijske pogodbe, ki je po navedbah Jadranke Plut široko opredelila zaveze do kulturne politike, zdaj ugotavljajo, da vlada področja kulture ni razvijala.

Iztek mandata s pozivi k odstopu

Tako zdajšnji minister kot njegova predhodnica Julijana Bizjak Mlakar, oba iz vrst DeSUS-a, sta svoja mandata začela z velikimi obljubami, vključno s tako imenovanim kulturnim modelom. Vendar pa se mandat zdajšnjega ministra Toneta Peršaka izteka s pozivi k njegovemu odstopu. Kot taka vidijo tudi nov nacionalni program za kulturo (NPK) 2018-2025, ki mu je javnost odrekla podporo, in pred kratkim napovedano novelo krovnega zakona v kulturi, za katerega so predvideli kratek rok za javno razpravo.

5. februarja ob 20. uri je v Novi pošti organiziran pogovor s predstavniki parlamentarnih strank o reševanju položaja nevladnih organizacij. V sredo bo v organizaciji Levice potekala še okrogla miza, naslovljena O (ne)izvajanju kulturne politike, simbolično pa se bodo kulturniki, kot je napovedala predsednica društva Asociacija, "oglasili" tudi na večerni državni proslavi.



Jadranka Plut je poudarila še, da ministrstvo prav tako ni spoštovalo dialoga z nevladnim sektorjem, h kateremu se je zavezalo, čeprav so v Asociaciji, kot je poudarila, z več analizami ponudili roko pri iskanju rešitev za izboljšanje položaja tako nevladnih organizacij kot samozaposlenih, pri katerih jih več kot polovica ne dosega minimalne plače. Po besedah predsednice društva ministrstvo poleg tega tudi ni pripravilo medijske strategije in medijske zakonodaje.

V Asociaciji zaradi pričujoče situacije od premierja in predsednika stranke DeSUS Karla Erjavca pričakujejo, da ministra pozoveta k umiku NPK-ja in spremembi krovnega zakona ali k njegovemu odstopu, do volitev pa naj opravlja le tekoče posle. Od Cerarja pričakujejo tudi, da jih do 15. februarja povabi na sestanek. Za celosten pristop h kulturi in umetnosti bi bilo sicer po njihovem mnenju treba reformirati ministrstvo kot celoto.

Poziv strankam za opredelitev do več zahtev

Jadranka Plut pa je navedla še več drugih zahtev, do katerih naj se opredelijo politične stranke, ki vstopajo v predvolilno bitko: poleg dialoga med drugim še reformo razpisnih mehanizmov in delovanj komisij za nevladne organizacije in samozaposlene, razvojno naravnano kulturno politiko na tem področju, uvedbo karierne dinamike in izboljšanje bolniških nadomestil za samozaposlene ter dvig zaposlovanj v nevladnem sektorju v kulturi.

Kot je pripomnila predsednica društva Asociacija, so vse te zahteve usklajene s stroko in ustvarjalci v kulturi ter imajo že dolgo brado, ob tem je poudarila še, da jim noben minister ni prisluhnil. K umiku omenjenih dveh dokumentov, ki jih ministrstvo sprejema v naglici, bodo v torek družno pozvale organizacije in združenja, istega dne bo odbor DZ-ja za kulturo razpravljal o zadnjem programskem razpisu ministrstva, ki je razvnel nevladnike.

P. G.