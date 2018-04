Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! FBI je Chagallovo sliko, na kateri vidimo Othella, kako opazuje spečo Desdemono, našel lani. Delo je signirano in datirano, napis na hrbtni strani pa pove, da je bila nekoč razstavljena v Kunsthaus v Zürichu. Foto: EPA/FBI Marc Chagall spada med najbolj prepoznavne umetnike 20. stoletja. Povezovali so ga sicer z nadrealizmom, a se je v resnici s svojim slikarstvom izmikal enoznačnim slogovnim označbam. Foto: EPA Chagallova dela spadajo med bolj iskana na umetniškem trgu. V New Yorku so na dražbi hiše Sotheby's novembra lani njegovo olje na platnu Les Amoureux iz leta 1928 prodali za 28,5 milijona dolarjev. Foto: EPA Dodaj v

FBI je po 30 letih našel ukradenega Chagalla

Lastnika bosta sliko prodala

13. april 2018 ob 18:10

Washington - MMC RTV SLO

Leta 1988 se je premožen newyorški zakonski par vrnil z vsakoletnega potovanja na svoj dom na Manhattnu, iz katerega je v času njune odsotnosti nekdo odnesel nakit, srebrnino, preproge in umetnine, med slednjimi tudi sliko Marca Chagalla. Za njo se je izgubila vsaka sled - vsaj do nedavnega - ko je FBI vendarle našel platno.

Gre za sliko Othello in Desdemona, ki jo je Chagall naslikal leta 1911. Delo je, kot poročata portala Art Daily in Art Newspaper, FBI našel na podstrešju nekega doma v zvezni državi Maryland, nanjo pa ga je opozoril nič hudega sluteč moški, ki jo je imel ves ta čas pri sebi.

Slika je last upokojenega draguljarja Ernesta Hellerja in njegove žene Rose, zbiralcev, ki sta v svoji zbirki imela umetnine mojstrov, kot so Renoir, Picasso in Hopper. V njuno stanovanje so vlomili, ko sta bila na dvomesečnem oddihu v Aspenu, na katerega se je par takrat odpravil vsako leto. "Ne moremo razumeti, kako so neopaženi vstopili in odšli iz stanovanja," je po dogodku dejal tedaj 85-letni Heller. "Nameščen imamo varnostni sistem, ki vsak vstop dokumentira. Morali so vedeti, kako ga izklopiti," je njegove besede takrat povzemal UPI.

Lastniku ljubša slika

Skupna vrednost ukradenih predmetov je bila takrat ocenjena na 600.000 dolarjev, za Chagallovo sliko sta od zavarovalnice prejela 100.000 dolarjev odškodnine. Kot je še poročal UPI, je Ernest med ukradenimi deli posebej izpostavil prav Chagalla. "Vsa dela sem imel rad, vendar Chagall je zelo zanimiv, saj je šlo za sliko iz leta 1911," je dejal.

Po preiskavi, ki je sledila lanskemu odkritju slike, je agentom potek dogodkov leta 1988 jasnejši, predvsem pa se ujema s Hellerjevimi tedanjimi domnevami. V nedavni izjavi za javnost je FBI navedel, da je sliko odnesel nekdo, ki je delal v Hellerjevi stavbi. Kmalu po vlomu se je tat v želji, da bi sliko prodal, srečal z nekim moškim iz Marylanda.

Posel je sicer propadel, vendar pa je možakar iz Marylanda obdržal sliko in jo leta 2011, nato pa še 2017 poskušal predati galeriji v Washingtonu. Zaradi nejasne provenience mu je lastnik galerije predlagal, da se obrne na FBI, kar je tudi storil in FBI-jevi agenti so sliko našli v doma narejeni škatli. Primer je sicer že zastaral, zato niso nikogar aretirali - niti samega roparja niti moškega, ki je imel sliko pri sebi. Tat je sicer policiji dobro poznan, saj je že bil obsojen in zaprt zaradi prodajanja ukradene lastnine, vključno z umetniškimi deli, ki jih je ukradel iz različnih stanovanjskih stavb.

Edina najdena slika

Chagallovo delo so vrnili lastnikoma, ki bosta delo prodala, z delom kupnine vrnila stroške zavarovalnici, del pa podarila v dobrodelne namene. Po besedah agenta Marca Hessa iz FBI-jevega oddelka za kriminal na področju trgovine z umetninami se preiskava ukradenih del iz zbirke zakoncev Heller nadaljuje, saj je Chagall edina tedaj ukradena slika, ki so jo našli.

M. K.