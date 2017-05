Festival Vizije: Trije dnevi mladih energij in ustvarjalnosti

Dogodek v okviru Tedna ljubiteljske kulture

19. maj 2017 ob 10:03

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

V Novi Gorici se danes začenja Festival Vizije, ki slavi mladinsko ustvarjalnost in ga mesto gosti že od leta 2008.

Do nedelje bo na več prizoriščih v mestu na programu sedem rock zasedb, deset gledaliških predstav in ena lutkovna predstava. Štirinajst fotografov bo tokrat ustvarjalo na temo Odtujenosti.

Odprtje Vizij bo ob 19.30 v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica z avtorsko predstavo Društva Gledališče Glej: Glej, vitki študent. Uro pred tem, ob 18.30, bodo v rotundi SNG odprli razstavo fotografskega dela vizij Fotovizije.

Danes bo na sporedu še ena od novosti festivala - v novogoriškem Baru Splendid na Bevkovem trgu se bodo predstavili literarni ustvarjalci, ki so sodelovali na natečaju revije Mentor za mlade literarne talente in na Festivalu mlade literature Urška. Recital so naslovili Zbogom in hvala za vse Urške.

V soboto se festival, nadaljuje s petimi gledališkimi predstavami, tekmovanjem glasbenih skupin Rock Vizije in plesno predstavo SNG Nova Gorica in MN Dance Company v spremljevalnem programu Zarota tišine.

Festival, ki poteka v okviru Tedna ljubiteljske kulture pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja, se bo sklenil v nedeljo še z dvema gledališkima predstavama v tekmovalnem programu ter večerno podelitvijo nagrad - vizionarjev.

Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, lutkovne predstave, rock skupine ter posameznike na področju fotografije ter s tem spodbuditi razvoj mladinske umetniške produkcije. Letos so ustvarjalce izbirali selektorji Severa Gjurin, Jani Kenda, Andrej Jus in Irena Rajh Kunaver, ocenjevala pa jih bo strokovna žirija v sestavi lutkarica Barbara Bulatović, igralec in režiser Miha Nemec in glasbeni urednik na Valu 202 Jernej Vene.

Sprva je bil festival namenjen zgolj mladinskim gledališkim skupinam, v zadnjih letih pa so vanj vključeni tudi mladinski lutkovni, glasbeni in likovni ustvarjalci.

A. K.