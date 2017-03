Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! O delu Vlaste Zorko so v utemeljitvi zapisali, da je prava posebnost v času sodobne evropske umetnosti, saj s samosvojo prefinjeno čutnostjo nadaljuje kiparsko izročilo lepotnega ideala, ki je bil zasnovan že v antiki. Foto: Umetnostna galerija Maribor Eno od Glazerjevih listin bodo letos podelili koreografinji in baletni solistki Valentini Turcu. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Glazerjeva nagrajenka je mariborska "mestna kiparka" Vlasta Zorko

Nagrade bodo podelili 22. marca

10. marec 2017 ob 14:01

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Mestna občina Maribor letošnjo Glazerjevo nagrado za življenjsko delo podeljuje akademski kiparki Vlasti Zorko. Glazerjeve listine gredo v roke Maria Berdiča, Zore A. Jurič in Valentine Turcu.

"V času sodobne evropske umetnosti je delo gospe Vlaste Zorko prava posebnost, saj s samosvojo prefinjeno čutnostjo nadaljuje kiparsko izročilo lepotnega ideala, ki je bil zasnovan že v antiki," so o letošnji nagrajenki zapisali v obrazložitvi.

Kiparka Vlasta Zorko, ki se je rodila 27. maja 1934 v Mariboru, je med drugim avtorica kipa generala Rudolfa Maistra pred Prvo gimnazijo in pisatelja Prežihovega Voranca pred osnovno šolo na Gosposvetski cesti v Mariboru. Med njenimi portretnimi upodobitvami tudi sicer izstopajo podobe pomembnih posameznikov, ki so povezani z zgodovino Maribora, in zato jo je strokovna kritika že nekoč poimenovala za "mestno kiparko".

Dobitniki listin

Poleg nagrade za življenjsko delo tradicionalno podelijo tudi Glazerjeve listine za dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih ali za posebej uspešno večletno delo pri posredovanju splošnih kulturnih vrednot občanom Maribora. Letos jih prejmejo likovni kritik in kustos Mario Berdič, koreografinja in baletna solistka Valentina Turcu ter pobudnica, organizatorica in izvajalka projektov na področju leposlovja Zora A. Jurič, ki je med drugim dala pobudo za vsakoletni mestni dogodek Pesniški turnir.

Po besedah predsednice odbora za podelitev Glazerjevih nagrad Zdenke Križanič izbira letos ni bila lahka, saj je vseh 19 predlaganih kandidatov vrhunskih kulturnih ustvarjalcev. Letos je na razpis prispelo 23 predlogov s 14 kandidati za Glazerjevo listino in petimi kandidati za Glazerjevo nagrado za življenjsko delo.

Nagrado, ki so jo poimenovali po slovenskem pesniku Janku Glazerju, bodo podelili 22. marca v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

M. K.