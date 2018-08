Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Blake je v svojem življenju (1757-1827) ni dosegal tolikšne slave in priznanj kot po smrti, ko so ga prepoznali kot eno izmed ključnih figur v pesništvu in slikarstvu angleške romantične dobe. Foto: Wikipedia Bil sem besen na svojega prijatelja, povedal sem mu o svoji jezi in jeza je popustila. Bil sem besen na svojega sovražnika, molčal sem in moja jeza je naraščala. William Blake Blakov poskus slikarske kariere v času njegovega življenja je bil polomija, danes pa velja za enega ključnih britanskih ustvarjalcev zgodnjega 19. stoletja. Foto: Wikipedia Sorodne novice Stephen Fry in Russell Brand med rešitelji hiše Williama Blaka Romantiki in drugi umetniki, ki so verjeli v ustvarjalno svobodo Dodaj v

Grob pesnika in slikarja Williama Blaka je končno dobil nagrobnik

Umetnikov izgubljeni grob najden leta 2006

13. avgust 2018 ob 11:17

London - MMC RTV SLO, STA

Vse se je začelo, ko sta se ljubitelja angleškega pesnika in slikarja Williama Blaka tako rekoč prelevila v detektiva ter na londonskem pokopališču Bunhill Fields po letih raziskovanja tudi našla umetnikov izgubljeni grob.

Velika oboževalca Williama Blaka, zakonca Carol in Luis Garrido, sta namreč leta 2004 želela obiskati pesnikov grob v Londonu. Ko sta prispela na pokopališče Bunhill Fields v središču britanske prestolnice, sta našla ploščo, na kateri je pisalo, da Blake in njegova žena Catherine Sophia počivata v bližini.

Odkritje nagrobnika ob 191. obletnici smrti

Garridova sta tako sklenila, da najdeta izgubljeni grob leta 1827 umrlega Blaka, kar jima je po dveh letih raziskovanja tudi uspelo.

V nedeljo popoldne, ob 191. obletnici pesnikove smrti, so tudi slovesno odkrili njegov novi nagrobnik. Za izdelavo nagrobnika na izgubljenem mestu pokopa je društvo Blake Society, ki je torej posvečeno temu umetniku, zbralo 30.000 funtov.

Slovesnosti so se udeležili številni njegovi oboževalci, med njimi predsednik Blake Societyja Philip Pullman, glasbenik Jah Wobble in komik Will Franken.

Od bakrorezov do risb in humanističnih modrosti

Leta 1757 v Londonu rojeni Blake je bil sprva vajenec pri bakrorezcu, pozneje se je učil risanja, humanistično izobrazbo pa si je pridobil kot samouk. Leta 1783 je izdal prvo zbirko Poetical Sketches (Pesniške skice). Pozneje je knjige tiskal sam s postopkom, imenovanim okrasni tisk.

Ko nastopi represivni bog abstraktne morale

Blakovo filozofijo jasno razodevajo njegove pesniške zbirke Songs of Innocence (Spevi nedolžnosti, 1789) in Songs of Experience (Spevi izkušenj, 1894) ter satira The Marriage of Heaven and Hell (Poroka nebes in pekla, 1790–93). Bil je namreč prepričan, da se človek po nedolžnosti in integriteti otroštva sreča z razdvojenostjo in represivnim bogom abstraktne morale. Če preseže umetno delitev na nasprotujoča si telo in dušo, lahko šele zares zaživi.

Avtor angleške neuradne državne himne

Med njegove najbolj znane pesmi sodi And did those feet in ancient time, bolje poznana kot Jeruzalem, ki je sčasoma postala nekakšna angleška neuradna državna himna. Ilustriral je tudi Paradise Lost (Izgubljeni raj) Johna Miltona (1608–1674) in pesnitev The Grave (Grob) škotskega pesnika Roberta Blaira (1699–1746).

Blakovo ustvarjanje zaznamujeta samosvoja likovni jezik in simbolika. Njegove vizije fantastičnih živalskih in človeških bitij so našle mesto v njegovih pesniških zbirkah. S svojim delom je vplival na prerafaelite – torej leta 1848 ustanovljeno bratovščino angleških slikarjev, pesnikov in kritikov – in ekspresioniste.

P. G.